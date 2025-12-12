気象庁は12日午前、青森県などで最大震度4を観測した地震について、当初、地震の規模を示すマグニチュードを6.7、震源の深さは20キロと発表していましたが、精査した結果、マグニチュードは6.9、震源の深さは17キロにそれぞれ修正しました。