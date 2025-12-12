静岡市美術館（静岡市葵区紺屋町）で開催中の「きもののヒミツ友禅うまれるところ」展で１２日、入場者１万人達成の記念セレモニーが行われた。浜松市から着物姿で来場した鈴木一江さんと松本典江さんが、同美術館の高市純行館長から記念品が手渡された。「１万人目と聞いて、びっくりしました。来て良かったです」と２人は声をそろえた。着物を通じて親交が始まった。２人はともに祖母が着ていたため、着物は小さい頃から身