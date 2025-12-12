ラグビー・リーグワンは１２日、オフィシャルパートナーの大和ハウス工業とともに、新たな環境保全プロジェクト「ＯｎｅＦａｎ，ＯｎｅＦｕｔｕｒｅ〜みんなの応援が未来の森に〜」を開始するこを発表した。シーズンの全試合累計入場者数に応じた金額を、菅平（すがだいら）高原がある長野・上田市の森林保全活動に寄付する。菅平高原は、１００面以上のグラウンドを有し、高校や大学など多くのラグビーチームが合宿を張る