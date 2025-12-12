【モデルプレス＝2025/12/12】女優の出口夏希が12月11日、自身のInstagramを更新。授賞式の衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】24歳美人女優「肩のラインが綺麗」キャミトップスで透明感放つ◆出口夏希、授賞式コーデでデコルテライン輝く出口は、10日に都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式の衣装姿を公開。レースがあしらわれた黒いゴージャスなキャミソールのトップスにロングスカートを合わせた美しいデコ