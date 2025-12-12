タレントの松村沙友理（33歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。「大きい声では言えないけど、福留（光帆）ちゃんがギャルになろうとしてませんか？」と語った。人気企画「小声の女子会」が行われ、Aマッソ・加納による「オジさんがMCである限り、ギャルは芸能界からいなくならない」「性欲のままギャルを誘っている」と発言があった後、松村沙友理が「大きい声では言えないけど、福