資料マスク 岡山県は12日、定点把握に基づく直近1週間（12月1日～12月7日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。岡山県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は74人で、１医療機関当たり1.48人（前週2.24人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（12月1日～12月7日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数は1.98人（前週1.85人）でした。