資料 岡山県教育委員会は、「県いじめ問題対策基本方針」の一部を2026年度に改訂する方針です。 基本方針は2013年度に策定され、2017年度に見直されました。岡山県教委によりますと、2022年度に国の教員用手引書「生徒指導提要」が改訂されたことなどから、基本方針を改訂する方針を決めたということです。 具体的には、いじめの未然防止を強化する内容にしたい考えです。学校関係者や有識者らでつくる協議会の意見を踏