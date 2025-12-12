本日は２２時にポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、２２時半にハマック・クリーブランド連銀総裁、午前０時３５分にグールズビー・シカゴ連銀総裁の講演予定がある。グールズビー総裁は今週のFOMCで据え置きに投票した。タカ派のメンバーとしての今の見方に注目。ポールソン、ハマック両総裁は来年のFOMCで議決権を有しており、注目度が高まっている。