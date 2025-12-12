リンクをコピーする

アジア株上海株冴えない、支援策詳細なく失望11月住宅価格は下落加速か 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 25892.36（+361.85+1.42%） 中国上海総合指数 3871.78（-1.54-0.04%） 台湾加権指数 28087.60（+62.85+0.22%） 韓国総合株価指数 4145.60（+34.98+0.85%） 豪ＡＳＸ２００指数 8690.10（+98.06+1.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85153.75（+335.62+0.40%） アジア