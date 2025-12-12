豪ドル、NZドルともに小動き＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは0.66台後半で落ち着いた動き。前日の豪雇用を受けた売りが一服、やや動意に欠ける展開となっている。豪ドル円は103円台後半推移。こちらも落ち着いた動きに終始した。 NZドルドルは0.5810を挟んで狭いレンジでもみあい。NZドル円は90円台半ばでもみ合い。 豪州 12/09 09:30 NAB企業景況感 （11月） 結果 7.0 前回 9.0 12/09 12:30 中銀政策金利 （12月