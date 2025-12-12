東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【中国】 中央経済工作会議 適度に緩和的な金融政策を継続、消費拡大や所得増加計画を実施 投資の急激な落ち込みを食い止め、住宅市場を安定させることを約束 【日本】 今年の漢字は「熊」