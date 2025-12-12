全国のインフルエンザの患者数は2週連続で減少した一方、過去10年の同じ時期と比べて患者数は最多となっていて、引き続き注意が必要です。厚生労働省によりますと今月7日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり38.51人（前週44.99人）で、2週連続で減少しています。一方、過去10年の同じ時期と比べて患者数は最多となっていて、41の県などで警報の基準となる30人を超えています。