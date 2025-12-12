王林が12月11日、自身のInstagramを更新。オレンジボブから黒髪になった新ヘアスタイルを披露。 （関連：【画像】王林、ボディラインが際立つロングドレス姿） 王林はInstagramに「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と、明るい色の髪から真っ黒になったストレートヘアを披露。肩が顕になった紫のノースリーブワンピース姿で大人の魅力が増した新ヘアスタイルのお