サクラメント・キングス vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年12月12日（金）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 105 - 136 デンバー・ナゲッツ NBAのサクラメント・キングス対デンバー・ナゲッツがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし26-41で終了する