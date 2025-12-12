11月16日、東京・赤坂のビルで40代の女性が刃物で刺されて重傷を負った事件で、東京地検はきょう、陸上自衛隊朝霞駐屯地勤務の2等陸曹・大津陽一郎被告（43）を殺人未遂の罪で起訴しました。警視庁によりますと、大津被告は当初、容疑を否認していましたが、その後は黙秘しているということです。