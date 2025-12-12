知事給与減額条例改正案について、継続審議を決めた兵庫県議会＝12日午前斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発者情報漏えい問題を巡る知事給与減額条例改正案について、県議会は12日の定例会本会議で、採決を見送った6月と9月に続き継続審議とした。斎藤氏は減給理由を明記した修正案で理解を求めたが、「内容は変わっていない」との発言に最大会派自民党が反発し賛成方針を撤回。複数会派が同調し、議案は3度目の不成立となった。こ