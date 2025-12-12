１２日午前１１時４４分頃に発生した青森県東方沖を震源とする地震で、気象庁は同日午後２時５分、津波注意報を全て解除した。注意報は、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に出ていた。気象庁はまた、速報値として震源の深さを約２０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）を６・７と発表したが、その後に精査し、１７キロとＭ６・９にそれぞれ変更した。