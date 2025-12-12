プロ野球・ロッテは11日、「2025年ドラフト新入団選手発表会」を開催。新入団選手10名とともに、サブロー監督もこれに参加し、新入団選手にエールを送りました。2026年度からロッテの指揮を執るサブロー監督。2025年のドラフト会議が監督として臨む初のドラフトとなりましたが、1巡目指名ではオリックスとの競合のすえ石垣元気投手との交渉権を勝ち取るなど、充実した指名となっていました。サブロー監督は挨拶冒頭「まず今回のド