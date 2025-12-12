阪神は１２日、小幡竜平内野手（２５）が一般女性と結婚したと発表した。今季は自己最多８９試合の出場で打率２割２分３厘、５本塁打、１７打点。小幡は球団を通じて「かげで支えてくれた妻のおかげで２０２５年シーズンを戦い抜けたと感謝しております。これからは２人で力を合わせて明るい家庭を築いていきます」とコメントした。