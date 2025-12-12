幾田りらが、韓国のヒップホップアーティスト・ZICOとのコラボレーションシングル「DUET」を12月19日に配信リリースすることを発表した。今回のコラボ楽曲「DUET」に関して、ZICOがSNS上で「楽曲を一緒に歌うパートナーを探している」と投稿したことをきっかけに、さまざまなアーティストが“招待状”を掲げた写真を公開し話題に。LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR の Sungho、BE’O、Um Ji-yoon、ENHYPEN、Lee Eun-ji、izna、Han Roro な