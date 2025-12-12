1年の世相を漢字で表すと、どのような1字になるのか。年末の恒例行事である公益財団法人日本漢字能力検定協会の「今年の漢字」が12月12日に発表され、今年は「熊」が選ばれた。「熊」が1位になったのは今年が初めて。11月1日から12月9日までの期間、2025年の世相を表す漢字一字とその理由を全国から募集した結果、189,122票の応募があり、「熊」が23,346票（12.34％）を集めて初の第1位に。第2位の「米」（23,166票）との票数