小説家・タレントの室井佑月が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。夫で衆議院議員の米山隆一氏に対して「もう離婚して下さい」と痛烈な一言を浴びせた。 【写真】当選したときはこんなに喜んでたのに…今では冷め切ってしまった仲 室井は今月6日にX上で「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ」と報告し、受診した結果そ「尿管結石」と診断されたことを報告。し