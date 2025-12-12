今月8日夜にマグニチュード7.5の強い地震が発生した本州東北部の青森県沖で、12日午前11時44分ごろ、マグニチュード6.7と推定される地震が発生した。気象庁は当初、地震の規模をマグニチュード6.5と発表したが、その後6.7に引き上げた。気象庁は今回の地震を受け、北海道南部と本州東北部の太平洋沿岸地域に津波注意報を発表した。津波注意報は高さ0.2〜1メートルの津波が予想される場合に発表される。NHKは、正午12時10分以降、一