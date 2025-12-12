広島で310試合に登板した川端順氏（65）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。15年連続Bクラスの低迷期から広島をリーグ3連覇に導いたドラフト戦略を明かした。投手コーチを経て2006年に編成グループ長に就任する。低迷期の真っ只中、川端氏は主軸を打つ選手の獲得に主眼を置いて戦略を立てた。そして「ピッチャーで4番を探した」と振り返った。9番を打つ投手はたくさんいるが、守備がうまくなかっ