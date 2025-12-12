女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。同局の連続テレビ小説「ばけばけ」で共演する俳優・板垣李光人（23）について語った。同作で板垣は北川演じる雨清水タエの息子の三之丞を演じている。番組では板垣に北川の素顔を取材した。VTRで板垣は同じ事務所で3度目の共演となる北川に「ぜひ呼び捨てで呼んでください」とお願い。VTRを見終えた北川は「李光人〜！」と手を振りながら笑っ