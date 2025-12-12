その年の世相を漢字一文字で表す師走恒例の「今年の漢字」が12日に発表され、30回目となる今年は「熊」に決まった。発表直後からSNS上ではさまざまな反響が寄せられている。【画像】「今年の漢字」平成→令和で異なる上位勢読売テレビの報道情報番組『情報ライブミヤネ屋』（月〜金後1：55〜3：50）では、番組冒頭から発表の様子を生中継。午後2時過ぎ、京都・清水寺で森清範貫主が「熊」と力強く揮毫（きごう）した。日