お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（33）が11日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。先輩からの食事の誘いも、平気で断ると明かした。「全然断っちゃうことがあって。帰りたいなと思ったら、断るんですけど。自分としては、それはやっていいことだと思ってた。誘われて嫌だったら断るって」と告白。過去に、小籔千豊やとろサーモン村田秀亮ら先輩のライブに呼んでもらい、打ち上げに誘われたことが