京都・清水寺で発表された、2025年の世相を1字で表す今年の漢字「熊」＝12日午後日本漢字能力検定協会は12日、2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表した。「熊」が選ばれるのは初めて。各地で出没と人的被害が相次いだのに加え、漢字で「熊猫」と表記されるパンダの中国返還にも注目が集まったとした。京都市の清水寺で、森清範貫主が縦約1.5メートル、横約1.3メートルの和紙に揮毫した。今年の漢字