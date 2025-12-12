12日の参議院予算委員会において、保育士の処遇改善について議論がなされた。【映像】黄川田大臣、“当惑答弁”の瞬間（実際の様子）立憲民主党の高木真理議員は「人手不足になりつつある職場では『全産業平均の処遇』がないと、もう本当に人が流れていってしまう状況です。今年の補正予算でも、処遇改善、人事院勧告も含まれていて改善しているという資料もあって、率直に評価をいたしますけれども、全産業平均との差、縮まっ