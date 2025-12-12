12日は北日本で厳しい寒さとなっています。最大震度6強の地震で被害があった青森県など、北日本では12日夜にかけて警報級の大雪や暴風となる恐れがあり、積雪による屋根の倒壊など二次被害に警戒してください。12日は北日本で警報級の大雪や暴風が予想されていて、地震の復旧作業が進められている青森・八戸市では氷点下2.1度を観測していて、今季1番の寒さとなる見込みです。八戸市内にあるショッピングセンターでは、開店と同時