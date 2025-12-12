きのう（11日）、香川県高松市内に住む女性にSNSのメッセージを送り脅迫した疑いで、高松市の男がきょう（12日）逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、高松市三名町の会社員の男（31）です。警察によりますと男はきのう（11日）午後10時半ごろSNSのメッセージ機能を使い、高松市内の女性（25）に対し、「帰ってきたら殴るけん」とメッセージを送信し脅迫した疑いが持たれています。 警察の調べに対し