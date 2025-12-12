休眠預金などを活用し、子どもたちの活動を支援する取り組みの成果発表会が行われました。 取り引きが10年以上ない預金いわゆる「休眠預金」を活用した、子どもたちのサポート事業。 交通の利便性が悪い地域でも、安心してクラブ活動に専念できる体制づくりなどに、雲仙市など3つの市の団体が取り組んできました。 この日は 保護者ら約120人が見守る中、各団体の子どもたちが演奏やダンスを披露しました。