楽天の早川隆久投手（27）が12日、東京都内で行われた「ABETTERFUTURETOGETHER」チャリティイベントWith楽天モバイルに出席した。同じ楽天グループのJ1ヴィッセル神戸に所属する宮代、鍬先とトークショーを行い、「こういうつながりができたのも凄くうれしい。うちはなかなか結果が出ていないですが、ヴィッセルさんは去年まで連覇。お互い強いチームができて、ダブル優勝できれば」と来季の巻き返しを誓った。早川は