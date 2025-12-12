ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」は１２日、１Ｒのスタート展示と周回展示は行ったが、強風・高波浪のため途中中止・順延となった。この日は１１Ｒと１２Ｒで準優勝戦が予定されていた。１３日に仕切り直しで５日目が行われ、最終日は１４日に変更となる。選手代表の中島航は「中止は残念ですけど、危険な水面なのでやむを得ないですね。安全第一ですから。また明日、しっかりレースが開