【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの大沢あかねが12月10日、自身のInstagramを更新。アートメイク後のショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳3児のママタレ「肌艶すごい」眉＆リップアート直後のナチュラルメイク姿◆大沢あかね、眉アート＆リップアート直後ショット公開大沢は「韓国で眉アートとリップアートしたらメイク時間がめっちゃ短縮されて最高」とつづり、アートメイク直後のショットを公開。「しかも