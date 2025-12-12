お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日、オフィシャルブログを更新。長男・誠希千くんの歯の矯正器具に突然の不具合が起き、急きょ歯科医院に駆け込んだことを報告した。 11月18日に『今日から！』と題して更新したブログにて「誠希千くん矯正生活開始です！！！」と報告。歯科医院の診察台に座り、やや緊張したような、ふくれっ面のような可愛らしい表情をした長男の姿を公開していた。 この日、『ハプニング★』と