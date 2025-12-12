阪神は12日、小幡竜平内野手(25)が一般女性と結婚したことを発表した。球団公式サイトで「小幡竜平選手は、一般女性と結婚いたしましたのでお知らせいたします。なお、お相手の方は一般の方ですので、詳細情報の公表は控えさせていただきます」と伝えた。小幡も球団を通じ「この度、かねてよりお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します」とコメント。「陰で支えてくれた妻のおかげで、2025シー