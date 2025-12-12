フジテレビの酒主義久アナウンサー（38）が12日、自身のインスタグラムを更新。同局の先輩で、育休取得中の榎並大二郎アナウンサー(40)の近影を公開し、あまりの変貌ぶりに驚きの声が集まった。酒主アナは「健康診断に来た榎並さん。育休中にすんごいワイルド」とつづり、たっぷりとひげをたくわえた榎並アナとの2ショットをアップ。この投稿には「めちゃくちゃワイルドになってる」「誰かと思ったら榎並さん〜びっくりした