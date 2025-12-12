パラアルペンスキー女子座位で来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピック代表に内定している村岡桃佳が、11月に左鎖骨を折っていたことが12日、分かった。前回2022年北京冬季パラ3冠のエース。全治は不明で「回復に向けて治療に努めている」とのコメントなどが所属先のユーチューブ番組で紹介された。