元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が11日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。アスリート一家であることを明かした。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「愛理ちゃんは生粋のゴルフ家族だもんね」と水を向けられた鈴木。「お父さんは今、現役のシニアで、お母さんは元日本代表で弟は今ティーチングプロです」と明かした。父はプロゴルファーの鈴木亨、