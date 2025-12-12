女子プロレスラーのウナギ・サヤカさん（39）が12日までにXを更新し、近影を披露した。1カ月で12kgもの減量に成功したというウナギさんの激変姿がネット上で話題を呼んでいる。【写真】糖質制限前、驚きのビフォーウナギさんは「今ちょっと糖質制限しててお米も甘い飲み物も我慢してるんだけど」とし、写真をアップ。お腹周りのアップ写真のほか、ダイエット前と思われる写真も公開しており、一見するだけでその劇的な変化が窺える