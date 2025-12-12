2017年8月12日、キジトラの女の子「茶（ちゃ）」さんは、突然、Xユーザー・MERRY and BRIGHTさん（@MERRYandBRIGHT）が営むカフェに、たったひとりやって来たといいます。小さな体で「ピャーピャー」と力強く鳴くその声に気づき、保護することができました。迷子になったのか、それとも捨てられてしまったのか…それは今も謎のまま。その日から新たな暮らしが始まったのです。【動画】「離れニャイ！」 飼い主さんの後ろをトコトコ