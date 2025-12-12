高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」の第55回が12月12日に放送され、話題になっています。＜ついにきた＞『ばけばけ』次週予告。「怪談を教えてさしあげてくれないか？」と錦織ヘブンと距離が近づいていたと思っていた錦織ですが、つらい過去から「誰とも深く関わらない」とヘブンが決めていることを知り、ショックを受けて