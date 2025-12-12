トヨタ「“新”カローラクロス GRスポーツ」に注目！2025年8月4日、トヨタ「カローラクロス」のラインナップに「GRスポーツ」が追加され、同日に発売されました。カローラクロスといえば扱いやすいサイズのコンパクトSUVですが、どのような仕様になったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「“新”コンパクト四駆SUV」です！（30枚以上）1966年に発売された「カローラ」は、2025年現在でも販売が続けられている、歴