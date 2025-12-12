◆バレーボール・全日本選手権鎮西高3―1ヴィアティン三重（12日、東京体育館）全国高校総体、国民スポーツ大会を制し、来年1月開幕の全日本高校選手権（春高バレー）を合わせた3冠を目指す熊本・鎮西高は、2回戦でVリーグ西地区首位のヴィアティン三重を3―1（22―25、25―18、25―20、25―20）で破った。13日の3回戦ではSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズに挑む。第1セット（S）はエースの一ノ瀬漣や岩下将大らを中心に