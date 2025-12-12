セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「週に一回デザートタイム」「ここのパンケーキ超美味しい」と記すと、いきつけのカフェでパンケーキが乗った皿を手にした2枚の写真を投稿した。【写真】皿に乗ったパンケーキはかなりのボリューム投稿を見たファンは「週一のご褒美ですね」「美味しさが笑顔から伝わってくる」「ほんまに素敵やなあ、癒やされます」などのコメントを寄せていた。ユウティンの昨シーズンは