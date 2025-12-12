白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】ライブで歌とダンスを披露する菅沼菜々■パナソニックオープンレディース（5月2〜4日、千葉県・浜野ゴルフクラブ、優勝：菅沼菜々）“スランプ”という長い暗闇を抜けた先に、ようやく光が差しこんだ。菅沼菜々が1年7カ月ぶりのツアー優勝をつかんだのは、千葉・浜野で行われた「パナソニックオープンレデ