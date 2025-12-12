中国で先月から公開されていた映画「鬼滅の刃」の上映が延長されなかったことがわかりました。悪化する日中関係の影響とみられます。映画「鬼滅の刃」は先月14日に公開され、映画専門アプリによりますと、上映開始からきのう（11日）までの興行収入は6億7700万元、日本円でおよそ150億円と今年の映画興行収入ランキングで12位に入る大ヒットとなっていました。映画はきのう（11日）、上映最終日を迎えましたが、上映期間は延長され