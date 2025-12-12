気象庁は、北海道から宮城県の太平洋側に発表していた津波注意報をすべて解除しました。【写真を見る】【速報】北海道〜宮城の津波注意報をすべて解除気象庁【青森県東方沖】気象庁は「若干の海面変動は続く」として、引き続き、海に入ったり近づいたりする場合には十分注意するよう呼び掛けています。午前11時44分ごろ、青森県東方沖でマグニチュード6.9（暫定値）の地震が発生し、北海道から秋田県で最大震度4を観測しました。