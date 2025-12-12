気象庁は、12日午後2時06分に津波観測に関する情報を発表しました。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。12日午後0時43分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。■北海道太平洋沿岸中部＜津波予報（若干の海面変動）：0.2m＞・えりも町庶野第1波：12日午後0時27分 押し波